Митя Фомин в состоянии наркотического опьянения устроил гонки с полицией

Инцидент произошел еще осенью, но журналисты узнали подробности только сейчас. К тому же, суд принял решение по делу артиста лишь в настоящее время.

Дело рассматривалось несколько месяцев в мировом участке Головинского суда Москвы и только сейчас было вынесено решение о лишении прав популярного артиста. Журналисты связались с самим Митей Фоминым, чтобы выяснить подробности. Интересно, что певец ничего не знает об этой ситуации и, более того, продолжает ездить за рулем, отмечает Life.ru.

Напомним, 42-летнего экс-солиста группы Hi-Fi Митю Фомина задержали на Ленинградском проспекте, когда артист находился за рулем своего "Мерседеса". Популярный исполнитель стал вести себя неадекватно, подавая явные признаки нетрезвого состояния. Тогда представители правоохранительных служб решили проверить певца.

Медосвидетельствование не показало наличие алкоголя в крови Фомина. Но полицейские не сдавались. Они отправили популярного певца на экспертизу для выявления наркотического опьянения. Были взяты анализы на наркотики. Ответ от экспертов пришел положительный, после чего материалы были переданы в суд.

Полицейские составили в отношении Мити Фомина протокол по статье 12.8 ч. 1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".