В Сеть попало видео с пьяной Анастасией Волочковой

Об этом она сообщает на видео, которое размещено в ее блоге. Но если внимательно просмотреть эту запись, то можно увидеть, что Волочкова немного пьяна. Многие подписчики обвинили балерину в алкоголизме. Но в последнее время, судя по всему, это естественное состояние Анастасии, и уже мало кто удивляется тому, что ведет она себя не совсем адекватно.