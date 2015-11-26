Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

За что стреляли в Диму Билана?

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Артист знал об опасности, но все равно шел на риск. В середине 90-х Дима Билан строил дельтапланы и воровал помидоры с полей. Подруга музыканта рассказала, в какие переделки они попадали и почему ей приходилось долгие годы его обманывать.

Наставнику «Голоса» 24 декабря исполняется 35 лет. Праздник певец отметит на сцене – Билан гастролирует с юбилейным туром «35 Неделимые». Накануне важной даты Дима побывал в кабардино-балкарском городе Майский под Нальчиком. Там в 10 лет он пошел в музыкальную школу и окончил ее по классу аккордеона. На одном из занятий Билан познакомился с Олей Веретельник на четыре года младше его – ребята сдружились и до сих пор сохранили близкие отношения, пишет Starhit.ru.

«В Майский мы летали вместе, – рассказывает Оля. – Дима выступал в Нальчике на благотворительном концерте. Пригласил меня составить ему компанию – мол, вспомним прошлое, сходим в наши школы – и обычную, и музыкальную. Съездили к дому родителей Димы. Он уже перестроен, но все равно узнаваем. Этот дом теперь, конечно, местная достопримечательность. Пока Дима стоял у коттеджа в своих мыслях, мимо шла какая-то девушка. Она остановилась, узнала его, они поболтали минут десять. Дима всегда такой был – без звезды во лбу. – Наверное, поэтому его так любят поклонники – чувствуют, что он простой парень, хоть и знаменитый».

Стрелять буду!

«Мы росли во время, когда еще не было интернета, – продолжает Ольга. – Чтобы позвать гулять, приходилось заходить друг за другом, а не звонить, как сейчас, – в этом была особая романтика. Развлечения тоже придумывали сами. Например, у мальчишек тогда была мода строить летательные аппараты. Диму она тоже не обошла стороной. В округе было много невысоких домов, и ребят не покидала мысль забраться на один из них с дельтапланом и… взлететь. Рядом со школой, где мы учились, находилась пристройка к спортивному залу – именно ее мы с Димой и выбрали в качестве «взлетной полосы». Самолет он смастерил из подручных средств...

...В то время его семья жила в квартире, но параллельно папа своими руками строил дом. Дима часто помогал отцу, даже клал одну из стен. Из того, что оставалось – доски, гвозди, фанера, – Дима и сделал дельтаплан размером где-то полметра на полметра. На это у него ушло пару дней. Когда летательный аппарат был готов, Дима позвал несколько друзей, в том числе и меня, к пристройке, взобрался на нее, как следует разогнался и запустил свое детище. С замиранием сердца мы все наблюдали, как дельтаплан пролетел три метра и... с грохотом спикировал. Но знаете, Дима не сильно расстроился. Пожал плечами: «Еще сделаю». И пошел собирать обломки.

В детстве, как и сейчас, Диме на месте не сиделось, он постоянно искал приключений. В возрасте восьми лет, еще до знакомства со мной, он с компанией мальчишек со двора шастал по общественным полям в поисках помидоров, малины, черешни, клубники, винограда и яблок. Обычно эти похождения заканчивались удачно – ребята набирали полные карманы добычи и довольные возвращались домой. Но однажды местный сторож, который раньше не отличался повышенной бдительностью, проявил чудеса наблюдательности. Дал очередь из ружья солью по пятым точкам нескольких мальчишек – и Димы в том числе. Попал ему в ногу – к счастью, не сильно. Но этот случай не отбил у воришек охоты лакомиться чужими фруктами».

ПОМОГИ МНЕ

В детские годы Дима мне много помогал по учебе – то ноты даст переписать, то объяснит, куда руки девать, когда поешь в хоре. Когда в 12 лет я стояла перед выбором, заниматься спортом или музыкой, именно Дима убедил меня в необходимости продолжить образование. Он и в обычной, не музыкальной школе хорошо учился. Тройки получал крайне редко, в основном четверки и пятерки. Дима много читал, всегда выручал меня с сочинениями. Помню, задали мне написать текст на тему «Отношение к Родиону Раскольникову в романе «Преступление и наказание». Дотянула до последнего: сдавать уже на следующее утро, а я еще книгу читать не начала... Поделилась проблемой с Димой, он моментально отреагировал: «Так, ничего страшного. Там вот в чем сюжет...» И за десять минут рассказал мне суть произведения. А потом спрашивает – что, мол, думаешь о главном герое? Я еще рта раскрыть не успела, Дима уже наводящие вопросы задает, объясняет, почему Раскольников пошел на убийство. Так мы вместе с ним сочинение и написали».

«Когда мы познакомились, Дима мне рассказал, что у него день рождения 24 декабря. «У меня тоже», – ляпнула я, имея в виду, что тоже 24 числа, ведь родилась-то я в сентябре. Но Дима моментально зафиксировал эту информацию у себя в голове… Моя мама тогда работала в музыкальной школе, приходит следующего 24 декабря с руками, полными конфет: «Это тебе». Я удивилась – в честь чего? Мама объяснила, что это от Димы, он заявился к ней на урок и мне передал на день рождения. Мне, говорит, стало как-то неудобно признаваться, что у тебя он в начале осени, поэтому взяла… Так я молчала несколько лет, принимала подарки от Димы, выслушивала поздравления в его праздник. Если честно, было приятно, что в самый обычный день мне рассказывают, какая я замечательная подружка, поэтому я долго не решалась раскрыть обман. Уже когда Диме было под двадцать лет и он жил в Москве, я рассказала правду».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбиландимадима билан
По теме
От Димы Билана ни на секунду не отходит врач

От Димы Билана ни на секунду не отходит врач

Недавно известный певец Дима Билан слег с острым бронхитом.
Вот это поворот!
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
смотри!
смотри!
СМОТРИ
смотрите сами!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:37
Выходя из дома, я оставила монетку в морозильнике... Теперь вы должны сделать так же!
14:24
Видео: рэпер зачитал хип-хоп своей мокрой кошке
14:10
Что-то пошло не так: порнозвезду изнасиловали во время съемок (1)
14:07
Видео: гнусавый переводчик Путина насмешил россиян
13:46
Обязательно проголосуйте! SKY Радио выбирает лучших и лучшее в 2016 году
13:43
Митя Фомин в состоянии наркотического опьянения устроил гонки с полицией
13:31
Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba
13:26
В Сеть попало видео с пьяной Анастасией Волочковой
13:05
Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!
13:02
Почему босс орет — ученые
12:42
Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки
12:29
Смотри: Ани Лорак восхитила блестящим нарядом
12:05
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
11:47
Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»
11:39
Эстонский тележурналист Лембит Куузе борется с тяжелой болезнью: есть ужасные, есть и хорошие дни
11:22
За что стреляли в Диму Билана?
10:56
Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов
10:27
Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына
10:14
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
09:46
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови

Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови

Шокирующие и прекрасные фото родов

Шокирующие и прекрасные фото родов (1)

Что должно быть на новогоднем столе 2017

Что должно быть на новогоднем столе 2017

14:40
Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса
14:18
Зимние приключения
13:48
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!
12:33
Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!
Что-то пошло не так: порнозвезду изнасиловали во время съемок(1)
Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba
В Сеть попало видео с пьяной Анастасией Волочковой
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Звездный эстонский метросексуал Вайдо Нейгаус переехал к своему возлюбленному в Финляндию (галерея) (7)
CмотриЦеликом
Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки

Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки

Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

22. дек
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро! (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьмужчинановый годольгаольга бузовапевицароссиясекссемьясмертьсмотриталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees