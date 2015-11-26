За что стреляли в Диму Билана?

Наставнику «Голоса» 24 декабря исполняется 35 лет. Праздник певец отметит на сцене – Билан гастролирует с юбилейным туром «35 Неделимые». Накануне важной даты Дима побывал в кабардино-балкарском городе Майский под Нальчиком. Там в 10 лет он пошел в музыкальную школу и окончил ее по классу аккордеона. На одном из занятий Билан познакомился с Олей Веретельник на четыре года младше его – ребята сдружились и до сих пор сохранили близкие отношения, пишет Starhit.ru.

«В Майский мы летали вместе, – рассказывает Оля. – Дима выступал в Нальчике на благотворительном концерте. Пригласил меня составить ему компанию – мол, вспомним прошлое, сходим в наши школы – и обычную, и музыкальную. Съездили к дому родителей Димы. Он уже перестроен, но все равно узнаваем. Этот дом теперь, конечно, местная достопримечательность. Пока Дима стоял у коттеджа в своих мыслях, мимо шла какая-то девушка. Она остановилась, узнала его, они поболтали минут десять. Дима всегда такой был – без звезды во лбу. – Наверное, поэтому его так любят поклонники – чувствуют, что он простой парень, хоть и знаменитый».

Стрелять буду!

«Мы росли во время, когда еще не было интернета, – продолжает Ольга. – Чтобы позвать гулять, приходилось заходить друг за другом, а не звонить, как сейчас, – в этом была особая романтика. Развлечения тоже придумывали сами. Например, у мальчишек тогда была мода строить летательные аппараты. Диму она тоже не обошла стороной. В округе было много невысоких домов, и ребят не покидала мысль забраться на один из них с дельтапланом и… взлететь. Рядом со школой, где мы учились, находилась пристройка к спортивному залу – именно ее мы с Димой и выбрали в качестве «взлетной полосы». Самолет он смастерил из подручных средств...

...В то время его семья жила в квартире, но параллельно папа своими руками строил дом. Дима часто помогал отцу, даже клал одну из стен. Из того, что оставалось – доски, гвозди, фанера, – Дима и сделал дельтаплан размером где-то полметра на полметра. На это у него ушло пару дней. Когда летательный аппарат был готов, Дима позвал несколько друзей, в том числе и меня, к пристройке, взобрался на нее, как следует разогнался и запустил свое детище. С замиранием сердца мы все наблюдали, как дельтаплан пролетел три метра и... с грохотом спикировал. Но знаете, Дима не сильно расстроился. Пожал плечами: «Еще сделаю». И пошел собирать обломки.

В детстве, как и сейчас, Диме на месте не сиделось, он постоянно искал приключений. В возрасте восьми лет, еще до знакомства со мной, он с компанией мальчишек со двора шастал по общественным полям в поисках помидоров, малины, черешни, клубники, винограда и яблок. Обычно эти похождения заканчивались удачно – ребята набирали полные карманы добычи и довольные возвращались домой. Но однажды местный сторож, который раньше не отличался повышенной бдительностью, проявил чудеса наблюдательности. Дал очередь из ружья солью по пятым точкам нескольких мальчишек – и Димы в том числе. Попал ему в ногу – к счастью, не сильно. Но этот случай не отбил у воришек охоты лакомиться чужими фруктами».

ПОМОГИ МНЕ

В детские годы Дима мне много помогал по учебе – то ноты даст переписать, то объяснит, куда руки девать, когда поешь в хоре. Когда в 12 лет я стояла перед выбором, заниматься спортом или музыкой, именно Дима убедил меня в необходимости продолжить образование. Он и в обычной, не музыкальной школе хорошо учился. Тройки получал крайне редко, в основном четверки и пятерки. Дима много читал, всегда выручал меня с сочинениями. Помню, задали мне написать текст на тему «Отношение к Родиону Раскольникову в романе «Преступление и наказание». Дотянула до последнего: сдавать уже на следующее утро, а я еще книгу читать не начала... Поделилась проблемой с Димой, он моментально отреагировал: «Так, ничего страшного. Там вот в чем сюжет...» И за десять минут рассказал мне суть произведения. А потом спрашивает – что, мол, думаешь о главном герое? Я еще рта раскрыть не успела, Дима уже наводящие вопросы задает, объясняет, почему Раскольников пошел на убийство. Так мы вместе с ним сочинение и написали».

«Когда мы познакомились, Дима мне рассказал, что у него день рождения 24 декабря. «У меня тоже», – ляпнула я, имея в виду, что тоже 24 числа, ведь родилась-то я в сентябре. Но Дима моментально зафиксировал эту информацию у себя в голове… Моя мама тогда работала в музыкальной школе, приходит следующего 24 декабря с руками, полными конфет: «Это тебе». Я удивилась – в честь чего? Мама объяснила, что это от Димы, он заявился к ней на урок и мне передал на день рождения. Мне, говорит, стало как-то неудобно признаваться, что у тебя он в начале осени, поэтому взяла… Так я молчала несколько лет, принимала подарки от Димы, выслушивала поздравления в его праздник. Если честно, было приятно, что в самый обычный день мне рассказывают, какая я замечательная подружка, поэтому я долго не решалась раскрыть обман. Уже когда Диме было под двадцать лет и он жил в Москве, я рассказала правду».