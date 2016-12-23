Эстонский тележурналист Лембит Куузе борется с тяжелой болезнью: есть ужасные, есть и хорошие дни

Улыбающийся, приветливый и такой эффектный мужчина вызывает восторг у эстонской публики. Даже долгие годы тяжелой болезни не выбили яркого тележурналиста из колеи. Лембит Куузе на любом приеме выглядит как голливудский актер на ковровой дорожке.

Однако из-за тяжелой болезни жизнь преподносит Лембиту Куузе тяжелые испытания. Так, этим летом перед самым вылетом самолета на Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро спортивный репортер отстал от своей команды из-за того, что, упав прямо в кафе теледома, сломал себе бедро.

«Но временами бывают у меня и совсем хорошие дни. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы не испортить работу врачей, которые обо мне заботятся», – шутит неунывающий тележурналист. Интервью c Лембитом Куузе целиком можно прочитать в Õhtuleht.