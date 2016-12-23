Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Мы знаем, что нельзя судить о книге по обложке, но тем не менее продолжаем оценивать людей по их внешности. И на самом деле можно многое предположить исходя из того, как человек выглядит: от того, насколько ему можно доверять, до того, экстраверт он или интраверт, пишет soultpost

Еще внешность может рассказать о здоровье и даже склонностях к разным заболеваниям. Вот лишь несколько удивительных фактов:

1. Люди могут дать достаточно точные характеристики человека всего по одной фотографии

В ходе эксперимента участников фотографировали в двух позах: нейтральной и в той, какую они сами захотят принять. Оценивающие их по фото давали больше характеристик, когда те были в спонтанной позе. Так, они могли сказать об экстравертности или интровертности человека на снимке, его самооценке, религиозности, доброжелательности и совестливости.

Тем не менее и по постановочному нейтральному снимку оценщики точно давали первые три характеристики.

2. Люди оценивают вашу физическую силу по лицевым костям

В другом исследовании людей со счастливым выражением лица оценивали более дружелюбными и надежными, чем тех, у которых на лице отражались негативные эмоции. Но когда речь шла о физической силе, то сильными считались лица с широкой костью.

3. Женщин привлекают более мужественные мужчины в определенный период их менструального цикла

Романтические предпочтения меняются в течение женского цикла. В период овуляции женщин эволюционно привлекают более мужественные мужчины. Хотя если женщина принимает противозачаточные гормональные средства, то за ней не замечается таких перемен.

4. У обвиняемого на скамье подсудимых выше риск получить смертный приговор или пожизненное заключение, если его лицо не вызывает доверия

В ходе исследования ученые фотографировали несколько десятков подсудимых, и оказалось, что те, чье лицо оценивали как менее располагающее, чаще получали более строгое наказание.

5. Ваша внешность также многое говорит о здоровье. Ранние морщины, например, — признак проблем с сердцем

Одно исследование показало, что женщины, не имеющие сердечных заболеваний, выглядят моложе тех, у кого они есть.

6. По вашим глазам врачи могут сказать, болеете вы или нет

Красные точки на сетчатке могут быть признаком диабета. Если вовремя не провериться, это может закончиться в том числе слепотой.

7. У мужчин длина пальцев может быть связана с длиной пениса

По крайней мере во время исследования корейских мужчин в возрасте от 20 лет и старше у них была замечена такая закономерность: чем меньше разница между указательным и безымянным пальцем, тем большим был размер достоинства.

Этому есть биологическое объяснение: длина как пальцев, так и пениса зависит от уровня тестостерона в утробе матери.

8. Ваш рост может рассказать о риске определенных заболеваний

Согласно исследованиям, у высоких людей меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, а у низких — онкологических. Это связано с гормоном роста, который защищает от определенных болезней и располагает к другим.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвнешностьфакты
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
смотри!
смотри!
СМОТРИ
смотрите сами!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:42
Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки
12:29
Смотри: Ани Лорак восхитила блестящим нарядом
12:05
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
11:47
Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»
11:39
Эстонский тележурналист Лембит Куузе борется с тяжелой болезнью: есть ужасные, есть и хорошие дни
11:22
За что стреляли в Диму Билана?
10:56
Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов
10:27
Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына
10:14
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
09:46
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)
09:31
Фото: Надежда Бабкина изуродовала лицо уколами красоты
09:23
Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака
00:49
Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря
18:54
Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья
18:30
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
18:08
«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь
17:56
Ученые советуют защищаться от депрессий мастурбацией
17:31
Пять последствий для полового члена, к которым приводит бег
17:07
Круто! Популярный пляжный фестиваль East Beach Fest 2017 в Нарва-Йыэсуу продлится два дня (1)
16:45
Звезда «Интернов» поразила кардинальной сменой имиджа
Все новости
KrasotkaЦеликом
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели

Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели

Звезды, ставшие мамами в 2016 году

Звезды, ставшие мамами в 2016 году

В моду вошла фиолетовая пища

В моду вошла фиолетовая пища

12:33
Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток
11:08
Умерла главный редактор итальянского Vogue
22. дек
Как уменьшить боли при месячных
22. дек
Секс по дружбе: 10 важных правил
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»
Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Звездный эстонский метросексуал Вайдо Нейгаус переехал к своему возлюбленному в Финляндию (галерея) (7)
CмотриЦеликом
Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки

Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки

Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро! (1)

22. дек
Полный отрыв! Смотрите, как столичная вечеринка Baile-bon Russian Style шестилетие отмечала
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьмужчинановый годольгаольга бузовапевицароссиясекссемьясмертьсмотриталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees