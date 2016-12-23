Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов

Еще внешность может рассказать о здоровье и даже склонностях к разным заболеваниям. Вот лишь несколько удивительных фактов:

1. Люди могут дать достаточно точные характеристики человека всего по одной фотографии

В ходе эксперимента участников фотографировали в двух позах: нейтральной и в той, какую они сами захотят принять. Оценивающие их по фото давали больше характеристик, когда те были в спонтанной позе. Так, они могли сказать об экстравертности или интровертности человека на снимке, его самооценке, религиозности, доброжелательности и совестливости.

Тем не менее и по постановочному нейтральному снимку оценщики точно давали первые три характеристики.

2. Люди оценивают вашу физическую силу по лицевым костям

В другом исследовании людей со счастливым выражением лица оценивали более дружелюбными и надежными, чем тех, у которых на лице отражались негативные эмоции. Но когда речь шла о физической силе, то сильными считались лица с широкой костью.

3. Женщин привлекают более мужественные мужчины в определенный период их менструального цикла

Романтические предпочтения меняются в течение женского цикла. В период овуляции женщин эволюционно привлекают более мужественные мужчины. Хотя если женщина принимает противозачаточные гормональные средства, то за ней не замечается таких перемен.

4. У обвиняемого на скамье подсудимых выше риск получить смертный приговор или пожизненное заключение, если его лицо не вызывает доверия

В ходе исследования ученые фотографировали несколько десятков подсудимых, и оказалось, что те, чье лицо оценивали как менее располагающее, чаще получали более строгое наказание.

5. Ваша внешность также многое говорит о здоровье. Ранние морщины, например, — признак проблем с сердцем

Одно исследование показало, что женщины, не имеющие сердечных заболеваний, выглядят моложе тех, у кого они есть.

6. По вашим глазам врачи могут сказать, болеете вы или нет

Красные точки на сетчатке могут быть признаком диабета. Если вовремя не провериться, это может закончиться в том числе слепотой.

7. У мужчин длина пальцев может быть связана с длиной пениса

По крайней мере во время исследования корейских мужчин в возрасте от 20 лет и старше у них была замечена такая закономерность: чем меньше разница между указательным и безымянным пальцем, тем большим был размер достоинства.

Этому есть биологическое объяснение: длина как пальцев, так и пениса зависит от уровня тестостерона в утробе матери.

8. Ваш рост может рассказать о риске определенных заболеваний

Согласно исследованиям, у высоких людей меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, а у низких — онкологических. Это связано с гормоном роста, который защищает от определенных болезней и располагает к другим.