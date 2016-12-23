Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына

Ушлые папарацци сняли Сергея Лазарева во время посещения одного из московских храмов вместе с семьей. На видео рядом с популярным исполнителем – его мать и маленький мальчик, который держит певца за руку. Лазарев играет с малышом и усаживает его в свой автомобиль.

Ошеломленные журналисты немедленно связались с Сергеем. чтобы выяснить, кем ему приходится мальчик. Исполнитель не стал отпираться и признался, что более двух лет он действительно является счастливым отцом. Однако от остальных комментариев категорически отказался. "Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке", – заявил Лазарев.

Тем не менее, репортеры издания Life выяснили, что сына певца зовут Никита. Артист скрывал от всех появление на свет наследника – мальчик родился в 2014 году. Сейчас Никите Лазареву два с половиной года. Сергей ни разу не выходил в свет с сыном и нигде его не показывал. По словам людей из окружения артиста, это было сознательным решением Сергея – не предавать публичности семейное событие. О матери Никиты журналисты пока ничего не узнали.

Отметим. что о личной жизни популярного певца крайне мало известно. Ранее Сергею Лазареву приписывали романтические отношения с ведущей Лерой Кудрявцевой. Впрочем, в эти отношения мало верили не только представители СМИ, но и даже их фанаты. Однако, как в недавнем интервью сообщила мать телеведущей, роман между Лерой и Сергеем имел место быть на самом деле.

"Сережа – чудесный! Люблю его безмерно. Более заботливого и нежного мальчика я, наверное, не встречала. Конечно, расстроили они меня, когда сообщили, что расстаются. Там ведь все по-настоящему было: и любовь, и секс, и планы на долгое счастливое совместное будущее. Но …вышло, как вышло", – констатировала мать Леры.