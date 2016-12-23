Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Когда журналисты поймали популярного исполнителя выходящим из храма с маленьким мальчиком, артист не стал отпираться и признался, что э то его сын.

Ушлые папарацци сняли Сергея Лазарева  во время посещения одного из московских храмов вместе с семьей. На видео рядом с популярным исполнителем – его мать и маленький мальчик, который держит певца за руку. Лазарев играет с малышом и усаживает его в свой автомобиль.

Ошеломленные журналисты немедленно связались с Сергеем. чтобы выяснить, кем ему приходится мальчик. Исполнитель не стал отпираться и признался, что более двух лет он действительно является счастливым отцом. Однако от остальных комментариев категорически отказался. "Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке", – заявил Лазарев.

Тем не менее, репортеры издания Life выяснили, что сына певца зовут Никита. Артист скрывал от всех появление на свет наследника – мальчик родился в 2014 году. Сейчас Никите Лазареву два с половиной года. Сергей ни разу не выходил в свет с сыном и нигде его не показывал. По словам людей из окружения артиста, это было сознательным решением Сергея – не предавать публичности семейное событие. О матери Никиты журналисты пока ничего не узнали.

Отметим. что о личной жизни популярного певца крайне мало известно. Ранее Сергею Лазареву приписывали романтические отношения с ведущей Лерой Кудрявцевой. Впрочем, в эти отношения мало верили не только представители СМИ, но и даже их фанаты. Однако, как в недавнем интервью сообщила мать телеведущей, роман между Лерой и Сергеем имел место быть на самом деле.

"Сережа – чудесный! Люблю его безмерно. Более заботливого и нежного мальчика я, наверное, не встречала. Конечно, расстроили они меня, когда сообщили, что расстаются. Там ведь все по-настоящему было: и любовь, и секс, и планы на долгое счастливое совместное будущее. Но …вышло, как вышло", – констатировала мать Леры.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАартистмузыкантсекретсергей лазаревсын
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
смотри!
смотри!
СМОТРИ
смотрите сами!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:29
Смотри: Ани Лорак восхитила блестящим нарядом
12:05
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
11:47
Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»
11:39
Эстонский тележурналист Лембит Куузе борется с тяжелой болезнью: есть ужасные, есть и хорошие дни
11:22
За что стреляли в Диму Билана?
10:56
Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов
10:27
Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына
10:14
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
09:46
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)
09:31
Фото: Надежда Бабкина изуродовала лицо уколами красоты
09:23
Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака
00:49
Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря
18:54
Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья
18:30
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
18:08
«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь
17:56
Ученые советуют защищаться от депрессий мастурбацией
17:31
Пять последствий для полового члена, к которым приводит бег
17:07
Круто! Популярный пляжный фестиваль East Beach Fest 2017 в Нарва-Йыэсуу продлится два дня (1)
16:45
Звезда «Интернов» поразила кардинальной сменой имиджа
16:39
Грустные вести! В январе закрывается полюбившийся жителям Эстонии телеканал
Все новости
KrasotkaЦеликом
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели

Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели

Звезды, ставшие мамами в 2016 году

Звезды, ставшие мамами в 2016 году

В моду вошла фиолетовая пища

В моду вошла фиолетовая пища

12:33
Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток
11:08
Умерла главный редактор итальянского Vogue
22. дек
Как уменьшить боли при месячных
22. дек
Секс по дружбе: 10 важных правил
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»
Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Звездный эстонский метросексуал Вайдо Нейгаус переехал к своему возлюбленному в Финляндию (галерея) (7)
CмотриЦеликом
Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро! (1)

Полный отрыв! Смотрите, как столичная вечеринка Baile-bon Russian Style шестилетие отмечала

Полный отрыв! Смотрите, как столичная вечеринка Baile-bon Russian Style шестилетие отмечала

21. дек
Видео-бомба! Исхудавший Егор Бероев вышел в люди в розовом пальто
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьмужчинановый годольгаольга бузовапевицароссиясекссемьясмертьсмотриталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees