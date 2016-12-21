Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака

Чтобы выбрать подарок по гороскопу на Новый год, вам потребуется выяснить, что любят и что ненавидят представители того или иного знака, пишет Dailyhoro. Если вы хотите, чтобы подарок человеку действительно понравился, он должен соответствовать его настроению и образу. Астрологи подскажут, как удивить любого человека.

Овен

Овны отличаются смелостью и твердостью духа. Это сильные люди, причем как женщины, так и мужчины. Овнам прекрасно подойдут подарки, связанные со спортом, но учтите: дешевкой вы просто так не отделаетесь. Эти люди ценят все самое лучшее. Такие уж они есть, и их не исправить никак. Просто попробуйте удивить их. Они любят технику, красивую одежду, а об упаковке даже не задумывайтесь — им главное получить подарок.

Телец

Тельцы предпочитают получать красиво упакованные презенты. Они любят тайны, потому им понравится даже неудачный подарок, если тот был подарен с душой. Тельцы любят подарки материального характера, но не откажутся и от ярких ощущений. Можете покатать их на снегоходе или сводить в театр. Самым лучшим подарком для них будет, возможно, что-то для дома. Еще они любят раритетные вещи.

Близнецы

Эти люди заботятся о своем внутреннем развитии. Они любят читать и обожают новые технологии. Электронная книга подойдет отлично. Мужчины больше уважают технику, поэтому не откажутся от телефона или чего-то важного для своего компьютера, автомобиля или уже имеющегося телефона. В принципе, им можно подарить что угодно — Близнецы не будут обижаться на вас. Главное для них — то, как вы преподнесете подарок.

Рак

Раки любят все, во что вложена душа. Можете испечь для них торт или пригласить посидеть в ресторане. Самый важный критерий выбора подарка — это текущее настроение Рака. Сегодня этим людям может нравится алкоголь, а завтра они начнут думать о здоровье. Узнайте, каково настроение Рака, а только потом думайте, что можно под это настроение ему или ей подарить.

Лев

Льва удивить очень трудно. Для этого могут потребоваться неимоверные усилия. Приятно ему будет в любом случае, но эти люди мечтают выделяться. Если подарок будет обычным, то уж постарайтесь удивить его или ее оберткой. Это именно тот случай, когда стоит действительно задуматься — дарить или не дарить, ибо Льва можно разочаровать неправильным подарком.

Дева

Этого человека, будь он мужчиной или женщиной, очень трудно разочаровать подарком. Мужчину устроят носки, а женщину колготки. Если хотите сделать приятно Деве, то можете не раскошеливаться на дорогущие украшения, новый телефон или что-то подобное. Просто подарите им деньги или что-то функциональное. Они не любят безделушки, но и от них душа будет петь. Главное — это обнять их после преподнесения подарка.

Весы

Весам тоже почти не важно, что вы подарите им. Главное — то, как вы им это подарите. Если быть более точными, то им нужны правильные слова и настроение. Они это чувствуют очень тонко. Если подарить им что-то очень дорогое, но просто вручить и уйти, то они могут это выбросить в помойное ведро, когда вы уйдете. Если же скромный подарок будет сопровождаться добротой, объятиями и признаниями в любви, то они растают.

Скорпион

Скорпионы, как и любой другой Знак, полны своих особых слабостей и пороков. Они запомнят ваш провал, так что, если будете им что-то дарить, то вложите в это всю свою душу. Они не против денег. Более того, их Скорпионы могут принять с куда большей радостью, чем банальные духи или сувениры. Скорпионы часто увлекаются эзотерикой, так что можете подарить им карты Таро, но сначала уточните у них, являются ли они любителями магии.

Стрелец

Стрельцы, как самые главные путешественники, любят всё, что связано с поездками и новыми эмоциями. Можете предложить им вместе отправиться куда-нибудь — они этого не забудут. Подарите им хорошее настроение, тогда Новый год будет для них незабываемым. Если решитесь на покупку чего-то материального, то этой вещи у Стрельцов точно не должно уже быть.

Козерог

Эти люди очень требовательны. Дешевые подарки и отсутствие обертки может вызвать у женщин и мужчин, рожденных под этим Знаком, самую настоящую ненависть, ярость и негодование. Что самое плохое, без подарка являться к ним в гости тоже не стоит. Еще одно условие — этот подарок должен быть либо очень ценным, либо очень важным. Если уж дарить им что-то, то придется раскошелиться по полной программе.

Водолей

Водолеям важен подарок в качестве знака внимания, но они очень даже не против, чтобы этот знак был подороже, покрасивее. Водолеи очень любят то, чем можно будет любоваться, просто храня у себя дома. Это может быть что-то дорогое, сделанное руками. Важно, чтобы подарок также напоминал им о вас. Что касается обертки, то для обоих полов она абсолютно неважна, хотя она может прибавить вам «очков» в погоне за лучший подарок на Новый год.

Рыбы

Рыбам понравится почти всё, особенно если вы можете сделать что-то своими руками. Лучший подарок для рыб — это необычный способ встретить Новый год. Им понравится всё, лишь бы не отмечать праздник скучно. Эти личности очень развиты духовно, поэтому им может понравится что-то эзотерическое или связанное с религией.