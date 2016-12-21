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Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака

Limon.ee
Limon.ee
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Близится Новый год, а вы до сих пор не знаете, что подарить своему любимому человеку, коллеге или другу, то вам поможет гороскоп подарков по знакам зодиака.

Чтобы выбрать подарок по гороскопу на Новый год, вам потребуется выяснить, что любят и что ненавидят представители того или иного знака, пишет Dailyhoro. Если вы хотите, чтобы подарок человеку действительно понравился, он должен соответствовать его настроению и образу. Астрологи подскажут, как удивить любого человека.

Овен

Овны отличаются смелостью и твердостью духа. Это сильные люди, причем как женщины, так и мужчины. Овнам прекрасно подойдут подарки, связанные со спортом, но учтите: дешевкой вы просто так не отделаетесь. Эти люди ценят все самое лучшее. Такие уж они есть, и их не исправить никак. Просто попробуйте удивить их. Они любят технику, красивую одежду, а об упаковке даже не задумывайтесь — им главное получить подарок.

Телец

Тельцы предпочитают получать красиво упакованные презенты. Они любят тайны, потому им понравится даже неудачный подарок, если тот был подарен с душой. Тельцы любят подарки материального характера, но не откажутся и от ярких ощущений. Можете покатать их на снегоходе или сводить в театр. Самым лучшим подарком для них будет, возможно, что-то для дома. Еще они любят раритетные вещи.

Близнецы

Эти люди заботятся о своем внутреннем развитии. Они любят читать и обожают новые технологии. Электронная книга подойдет отлично. Мужчины больше уважают технику, поэтому не откажутся от телефона или чего-то важного для своего компьютера, автомобиля или уже имеющегося телефона. В принципе, им можно подарить что угодно — Близнецы не будут обижаться на вас. Главное для них — то, как вы преподнесете подарок.

Рак

Раки любят все, во что вложена душа. Можете испечь для них торт или пригласить посидеть в ресторане. Самый важный критерий выбора подарка — это текущее настроение Рака. Сегодня этим людям может нравится алкоголь, а завтра они начнут думать о здоровье. Узнайте, каково настроение Рака, а только потом думайте, что можно под это настроение ему или ей подарить.

Лев

Льва удивить очень трудно. Для этого могут потребоваться неимоверные усилия. Приятно ему будет в любом случае, но эти люди мечтают выделяться. Если подарок будет обычным, то уж постарайтесь удивить его или ее оберткой. Это именно тот случай, когда стоит действительно задуматься — дарить или не дарить, ибо Льва можно разочаровать неправильным подарком.

Дева

Этого человека, будь он мужчиной или женщиной, очень трудно разочаровать подарком. Мужчину устроят носки, а женщину колготки. Если хотите сделать приятно Деве, то можете не раскошеливаться на дорогущие украшения, новый телефон или что-то подобное. Просто подарите им деньги или что-то функциональное. Они не любят безделушки, но и от них душа будет петь. Главное — это обнять их после преподнесения подарка.

Весы

Весам тоже почти не важно, что вы подарите им. Главное — то, как вы им это подарите. Если быть более точными, то им нужны правильные слова и настроение. Они это чувствуют очень тонко. Если подарить им что-то очень дорогое, но просто вручить и уйти, то они могут это выбросить в помойное ведро, когда вы уйдете. Если же скромный подарок будет сопровождаться добротой, объятиями и признаниями в любви, то они растают.

Скорпион

Скорпионы, как и любой другой Знак, полны своих особых слабостей и пороков. Они запомнят ваш провал, так что, если будете им что-то дарить, то вложите в это всю свою душу. Они не против денег. Более того, их Скорпионы могут принять с куда большей радостью, чем банальные духи или сувениры. Скорпионы часто увлекаются эзотерикой, так что можете подарить им карты Таро, но сначала уточните у них, являются ли они любителями магии.

Стрелец

Стрельцы, как самые главные путешественники, любят всё, что связано с поездками и новыми эмоциями. Можете предложить им вместе отправиться куда-нибудь — они этого не забудут. Подарите им хорошее настроение, тогда Новый год будет для них незабываемым. Если решитесь на покупку чего-то материального, то этой вещи у Стрельцов точно не должно уже быть.

Козерог

Эти люди очень требовательны. Дешевые подарки и отсутствие обертки может вызвать у женщин и мужчин, рожденных под этим Знаком, самую настоящую ненависть, ярость и негодование. Что самое плохое, без подарка являться к ним в гости тоже не стоит. Еще одно условие — этот подарок должен быть либо очень ценным, либо очень важным. Если уж дарить им что-то, то придется раскошелиться по полной программе.

Водолей

Водолеям важен подарок в качестве знака внимания, но они очень даже не против, чтобы этот знак был подороже, покрасивее. Водолеи очень любят то, чем можно будет любоваться, просто храня у себя дома. Это может быть что-то дорогое, сделанное руками. Важно, чтобы подарок также напоминал им о вас. Что касается обертки, то для обоих полов она абсолютно неважна, хотя она может прибавить вам «очков» в погоне за лучший подарок на Новый год.

Рыбы

Рыбам понравится почти всё, особенно если вы можете сделать что-то своими руками. Лучший подарок для рыб — это необычный способ встретить Новый год. Им понравится всё, лишь бы не отмечать праздник скучно. Эти личности очень развиты духовно, поэтому им может понравится что-то эзотерическое или связанное с религией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгодновый годподарок
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