Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Узнай свой гороскоп на сегодня, 23 декабря 2016 года: свободное время посвяти общению со старыми друзьями.

Овен

В первой половине дня тебе стоит позаботиться о наведении порядка на рабочем месте. Отношения с руководством будут напряженными и может возникнуть конфликт. Во второй половине  дня  тебе придется заняться устранением недостатков в работе. Твои коллеги могут не согласиться выполнять свои обязанности, это приведет к растратам. Свободное время стоит посвятить общению с друзьями.

Телец

Сегодня тебя  ждет приятное известие от деловых партнеров из прошлого. Используй свое обаяние для урегулирования сложных ситуаций. Во второй половине дня тебе стоит обратить внимание на планы своих коллег. Объединив группу единомышленников, ты получишь хороший результат. Свободное время стоит посвятить общению с близкими.

Близнецы

В первой половине дня могут возникнуть сложности в работе техники. Не стоит торопиться принимать кардинальные решения. Тебе нужен мудрый совет более опытного специалиста. Во второй половине дня остерегайся конфликтных людей. Деловой ужин с партнерами поможет улучшить текущие результаты.

Рак

В первой половине дня твои коллеги могут выразить свое недовольство и раскритиковать твои планы. Стоит задуматься над сменой приоритетов в работе. Во второй половине дня откажись от поездок и дальних перемещений. Тебе нужно восстановить старые деловые связи. Вечером займись приготовлением вкусного ужина, чтобы удивить близких.

Лев

Этот день принесет хорошие результаты специалистам в сфере юриспруденции. Все сложные вопросы разрешатся благодаря поддержке авторитетного лица. Во второй половине дня твои партнеры предложат интересную идею. Посоветуйся с руководством, прежде чем давать ответ. Свободное время стоит посвятить спорту и работе над своим телом.

Дева

Сегодня ты получишь одобрение своих действий со стороны руководства. Старайся не разглашать важной информации незнакомцам. Во второй половине дня тебе стоит отказаться от авантюрных предложений. Займись построением планов и разработкой новых идей. Вечером ты получишь приятный подарок от поклонника.

Весы

Сегодня тебя ждет напряженная работа и преодоление препятствий. Твои коллеги будут враждебно настроены к твоим планам. Во второй половине дня могут возникнуть проблемы с выплатой денег. Старайся не раздражаться и сдерживать агрессивные порывы. Вечером тебе нужно обсудить свои проблемы с психологом или духовным наставником.

Скорпион

Этот день очень эффективен для новых начинаний. Постарайся использовать свои старые деловые контакты для продвижения новых идей. Во второй половине дня тебя ждет выгодное предложение от заинтересованного лица. Обговори все условия сотрудничества и возможные риски. Вечером нужно найти время для решения семейных вопросов.

Стрелец

Этот день принесет много новых встреч и деловых контактов. Твои партнеры выдвинут дополнительные требования в работе. Во второй половине дня может возникнуть недоразумение с руководством. Воспринимай возникшую сложность с юмором, и все легко разрешится. Свободное время посвяти общению со старыми друзьями в веселой обстановке.

Козерог

Сегодня тебе удастся решить все сложные вопросы. Старайся планировать свое время, чтобы не было накладки. Во второй половине дня ты получишь прибыль от нового источника дохода. Не стоит тратить время на раздумья, действуй решительно, чтобы добиться поставленной цели. Свободное время посвяти общению с родственниками старшего поколения.

Водолей

Сегодня проблемы в семье могут отвлечь тебя от важных дел. Тебе нужно сконцентрироваться на работе, чтобы выполнить намеченный план. Во второй половине дня отнесись серьезно к полученной информации. В твоем окружении есть скрытый враг. Свободное время посвяти покупкам для дома и решению бытовых вопросов.

Рыбы

В первой половине дня могут возникнуть сложности в общении с коллегами. Тебе нужно разобраться в деталях возникшей проблемы. Не стоит рассчитывать на помощь руководства или коллег. Во второй половине дня ты сможешь получить прибыль от посреднической услуги. Свободное время посвяти процедурам по восстановлению организма.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороскопдекабрьдрузья
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
смотри!
смотри!
СМОТРИ
смотрите сами!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
00:49
Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря
18:54
Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья
18:30
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
18:08
«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь
17:56
Ученые советуют защищаться от депрессий мастурбацией
17:31
Пять последствий для полового члена, к которым приводит бег
17:07
Круто! Популярный пляжный фестиваль East Beach Fest 2017 в Нарва-Йыэсуу продлится два дня (1)
16:45
Звезда «Интернов» поразила кардинальной сменой имиджа
16:39
Грустные вести! В январе закрывается полюбившийся жителям Эстонии телеканал
16:29
Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной
16:17
Исповедь одной женщины: мне 27 лет, и я живу с тремя мужчинами (2)
16:12
Игорь Николаев показал новую «русалку»
15:54
Фото: Ольгу Бузову задарили цветами
15:42
Эстонский астролог рассказала, чего нам ждать от 2017 года!
15:06
Муж Ксении Бородиной показал их семейную идиллию
14:52
Фото: странная находка на Ярвеотса-теэ шокировала жителей Таллинна
14:31
Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой
14:31
Крутизна! Певец Стас Костюшкин продолжает восторгаться милым эстонским малышом. Ребенку нет и года, а он уже подтягивается (1)
14:07
Соскучились? Экстрасенс Илона Калдре вновь удивит всех в эфире ПБК!
14:03
Губы уже не «уточкой»: названа самая модная селфи-поза в предстоящем году
Все новости
KrasotkaЦеликом
Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Секс по дружбе: 10 важных правил

Секс по дружбе: 10 важных правил

22. дек
Как уменьшить боли при месячных
22. дек
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели
22. дек
Китаянки тратят на пластику больше всех женщин в мире
22. дек
Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
Исповедь одной женщины: мне 27 лет, и я живу с тремя мужчинами(2)
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Звездный эстонский метросексуал Вайдо Нейгаус переехал к своему возлюбленному в Финляндию (галерея) (7)
CмотриЦеликом
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро! (1)

Полный отрыв! Смотрите, как столичная вечеринка Baile-bon Russian Style шестилетие отмечала

Полный отрыв! Смотрите, как столичная вечеринка Baile-bon Russian Style шестилетие отмечала

Видео-бомба! Исхудавший Егор Бероев вышел в люди в розовом пальто

Видео-бомба! Исхудавший Егор Бероев вышел в люди в розовом пальто

21. дек
Знаменитый на весь мир своим развратом горбатый мост в Тарту закрыли. Тартусцы разводят руками (2)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогороскопдекабрьженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьмужчинановый годольгаольга бузовапевицароссиясекссемьясмертьсмотриталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees