Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря

Овен

В первой половине дня тебе стоит позаботиться о наведении порядка на рабочем месте. Отношения с руководством будут напряженными и может возникнуть конфликт. Во второй половине дня тебе придется заняться устранением недостатков в работе. Твои коллеги могут не согласиться выполнять свои обязанности, это приведет к растратам. Свободное время стоит посвятить общению с друзьями.

Телец

Сегодня тебя ждет приятное известие от деловых партнеров из прошлого. Используй свое обаяние для урегулирования сложных ситуаций. Во второй половине дня тебе стоит обратить внимание на планы своих коллег. Объединив группу единомышленников, ты получишь хороший результат. Свободное время стоит посвятить общению с близкими.

Близнецы

В первой половине дня могут возникнуть сложности в работе техники. Не стоит торопиться принимать кардинальные решения. Тебе нужен мудрый совет более опытного специалиста. Во второй половине дня остерегайся конфликтных людей. Деловой ужин с партнерами поможет улучшить текущие результаты.

Рак

В первой половине дня твои коллеги могут выразить свое недовольство и раскритиковать твои планы. Стоит задуматься над сменой приоритетов в работе. Во второй половине дня откажись от поездок и дальних перемещений. Тебе нужно восстановить старые деловые связи. Вечером займись приготовлением вкусного ужина, чтобы удивить близких.

Лев

Этот день принесет хорошие результаты специалистам в сфере юриспруденции. Все сложные вопросы разрешатся благодаря поддержке авторитетного лица. Во второй половине дня твои партнеры предложат интересную идею. Посоветуйся с руководством, прежде чем давать ответ. Свободное время стоит посвятить спорту и работе над своим телом.

Дева

Сегодня ты получишь одобрение своих действий со стороны руководства. Старайся не разглашать важной информации незнакомцам. Во второй половине дня тебе стоит отказаться от авантюрных предложений. Займись построением планов и разработкой новых идей. Вечером ты получишь приятный подарок от поклонника.

Весы

Сегодня тебя ждет напряженная работа и преодоление препятствий. Твои коллеги будут враждебно настроены к твоим планам. Во второй половине дня могут возникнуть проблемы с выплатой денег. Старайся не раздражаться и сдерживать агрессивные порывы. Вечером тебе нужно обсудить свои проблемы с психологом или духовным наставником.

Скорпион

Этот день очень эффективен для новых начинаний. Постарайся использовать свои старые деловые контакты для продвижения новых идей. Во второй половине дня тебя ждет выгодное предложение от заинтересованного лица. Обговори все условия сотрудничества и возможные риски. Вечером нужно найти время для решения семейных вопросов.

Стрелец

Этот день принесет много новых встреч и деловых контактов. Твои партнеры выдвинут дополнительные требования в работе. Во второй половине дня может возникнуть недоразумение с руководством. Воспринимай возникшую сложность с юмором, и все легко разрешится. Свободное время посвяти общению со старыми друзьями в веселой обстановке.

Козерог

Сегодня тебе удастся решить все сложные вопросы. Старайся планировать свое время, чтобы не было накладки. Во второй половине дня ты получишь прибыль от нового источника дохода. Не стоит тратить время на раздумья, действуй решительно, чтобы добиться поставленной цели. Свободное время посвяти общению с родственниками старшего поколения.

Водолей

Сегодня проблемы в семье могут отвлечь тебя от важных дел. Тебе нужно сконцентрироваться на работе, чтобы выполнить намеченный план. Во второй половине дня отнесись серьезно к полученной информации. В твоем окружении есть скрытый враг. Свободное время посвяти покупкам для дома и решению бытовых вопросов.

Рыбы

В первой половине дня могут возникнуть сложности в общении с коллегами. Тебе нужно разобраться в деталях возникшей проблемы. Не стоит рассчитывать на помощь руководства или коллег. Во второй половине дня ты сможешь получить прибыль от посреднической услуги. Свободное время посвяти процедурам по восстановлению организма.