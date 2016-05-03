Ученые советуют защищаться от депрессий мастурбацией

Эту новость многие одинокие люди ждали очень давно - мастурбация является надежным способом профилактики депрессии. Особенно актуальна данная методика во время новогодних праздников, когда одиночество ощущается крайне остро. Доказано, что мастурбация не только прогоняет мрачные мысли и повышает настроение, но снижает риск рака, диабета и ЗППП (ведь сексуальных контактов при этом не происходит), пишет Medikforum.ru.

Несмотря на все эти плюсы, мастурбация все еще имеет плохую репутацию из-за разных страшилок, которые мы слышали от наших родителей и бабушек. Многим подросткам мамы говорили о том, что мастурбация способна вызвать слепоту, бородавки на руке и даже импотенцию. К счастью, все это не более чем слухи. В реальности, самоудовлетворение представляет собой почти одни плюсы. К примеру, у женщин оно уменьшает число инфекций мочевыводящих путей за счет открытия шейки матери после возбуждения. Это способствует более устойчивому выводу жидкости, с которой вымываются наружу и бактерии.

Доказано, что сексуально активные мужчины реже страдают от смертельно опасных болезней - это связано с тем, что предстательная железа выводит вместе со спермой вызывающие рак токсины. Но, к счастью, все то же самое справедливо и для мужчин, предпочитающих мастурбировать, так как они тоже добиваются частых эякуляций.

Во время этого процесса выделяются эндорфины, защищающие от депрессий. И только когда мастурбация вкупе с зависимостью от порно лишает человека возможности испытывать удовольствие от традиционных половых актов, это становится серьезной психологической проблемой.