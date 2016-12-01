Пять последствий для полового члена, к которым приводит бег

Боль в яичках. Бегуны нередко испытывают боль в яичках, называемую варикоцеле - состояние, при котором у них увеличиваются вены мошонки. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале Urological Society of India. Отметим, что варикоцеле является генетическим расстройством, пишет Medikforum.ru.

Ограничение кровотока. В журнале Annals of Pharmacotherapy было опубликовано исследование, которое показало, что занятия бегом в слишком тесной одежде или леггинсах ограничивают приток крови к зоне гениталий, что также может вызывать боль в яичках. Вот почему важно выбирать свободную одежду.

Чрезмерная эрекция. Регулярные занятия бегом могут усилить приток крови к области таза, вызвав опасную аномальную по продолжительности эрекцию. Об этом сообщал журнал Ethiopian Journal of Health Sciences.

Низкое качество сперматозоидов. Количество циркулирующих в семени сперматозоидов может опуститься на 28% из-за чрезмерных по интенсивности занятий бегом (около 100 км в неделю). Об этом писал журнал International Journal of Sports Magazine.

Улучшенная фертильность. Впрочем, бег воздействует на фертильность далеко не всегда негативно. В журнале Fertility and Sterility писали о том, что эта разновидность физических нагрузок, напротив, усиливает сперматозоиды и улучшает фертильность за счет стимулирования выработки тестостерона.