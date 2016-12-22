Нарва-Йыэсуу – место, где есть лучшая музыка и горячие развлечения!

14 и 15 июля 2017 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль East Beach Fest 2017.

Уже четвертый год подряд на пляже Нарва-Йыэсуу успешно пройдет крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлечет тысячи слушателей и поклонников. В предыдущие годы в фестивале принимали участие такие звезды, как: Бьянка, Анне Вески, Dj Jim, «Русский Размер», Джиган, L´One, Егор Крид, Artik & Asti, Demo…

В 2017 году фестиваль продлится два дня!

Два дня подряд музыки, драйва и веселья с лучшими артистами и диджеями!

Полная информация об артистах фестиваля появится в январе.

Следи за рекламой и встретимся летом в Нарва-Йыэсуу на East Beach Fest 2017!

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