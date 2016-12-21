Светлана, сыгравшая взбалмошную медсестру Любу в сериале "Интерны", сделала модную короткую стрижку и окрасила волосы в натуральный блонд. Косая челка очень подошла артистке. Теперь, по мнению комментаторов, 44-летняя Пермякова выглядит лет на 15 моложе.blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">
Звезда «Интернов» поразила кардинальной сменой имиджа
22. Декабрь 2016 16:45
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Звезда “Интернов” Светлана Пермякова поразила поклонников кардинальной сменой имиджа. Пользователи Сети назвали новый образ актрисы сногсшибательным.