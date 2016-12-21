Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Звезда «Интернов» поразила кардинальной сменой имиджа

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Звезда “Интернов” Светлана Пермякова поразила поклонников кардинальной сменой имиджа. Пользователи Сети назвали новый образ актрисы сногсшибательным.

Светлана, сыгравшая взбалмошную медсестру Любу в сериале "Интерны", сделала модную короткую стрижку и окрасила волосы в натуральный блонд. Косая челка очень подошла артистке. Теперь, по мнению комментаторов, 44-летняя Пермякова выглядит лет на 15 моложе.

blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> Походе, актриса и сама от себя в восторге. Публикуя в Instagram свой портрет в новом образе, Светлана уже готова была принимать комплименты. На это намекает поэтическая подпись к фото: "Каждая женщина любит неправду И комплименты, и лесть. Если понравишься, – будет награда, Если прогневаешь, – месть. Игорь Северянин". К слову, несколько месяцев назад актриса сообщила, что жесткая диета нанесла удар по ее здоровью. "Зимой я похудела, прекрасно выглядела, но через какое-то время организм истощился, и я немножко поболела, – призналась артистка. – Поняла: нельзя жертвовать здоровьем ради красоты".

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАинтернысветлана пермякова
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
смотри!
смотри!
СМОТРИ
смотрите сами!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:54
Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья
18:30
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
18:08
«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь
17:56
Ученые советуют защищаться от депрессий мастурбацией
17:31
Пять последствий для полового члена, к которым приводит бег
17:07
Круто! Популярный пляжный фестиваль East Beach Fest 2017 в Нарва-Йыэсуу продлится два дня
16:45
Звезда «Интернов» поразила кардинальной сменой имиджа
16:39
Грустные вести! В январе закрывается полюбившийся жителям Эстонии телеканал
16:29
Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной
16:17
Исповедь одной женщины: мне 27 лет, и я живу с тремя мужчинами (2)
16:12
Игорь Николаев показал новую «русалку»
15:54
Фото: Ольгу Бузову задарили цветами
15:42
Эстонский астролог рассказала, чего нам ждать от 2017 года!
15:06
Муж Ксении Бородиной показал их семейную идиллию
14:52
Фото: странная находка на Ярвеотса-теэ шокировала жителей Таллинна
14:31
Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой
14:31
Крутизна! Певец Стас Костюшкин продолжает восторгаться милым эстонским малышом. Ребенку нет и года, а он уже подтягивается (1)
14:07
Соскучились? Экстрасенс Илона Калдре вновь удивит всех в эфире ПБК!
14:03
Губы уже не «уточкой»: названа самая модная селфи-поза в предстоящем году
13:56
Галерея: 11 секс-символов СССР - кого из них еще можно узнать?
Все новости
KrasotkaЦеликом
Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Секс по дружбе: 10 важных правил

Секс по дружбе: 10 важных правил

18:35
Как уменьшить боли при месячных
17:25
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели
16:50
Китаянки тратят на пластику больше всех женщин в мире
16:29
Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году
Грустные вести! В январе закрывается полюбившийся жителям Эстонии телеканал
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына
Эстонский астролог рассказала, чего нам ждать от 2017 года!
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Звездный эстонский метросексуал Вайдо Нейгаус переехал к своему возлюбленному в Финляндию (галерея) (7)
CмотриЦеликом
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро! (1)

Полный отрыв! Смотрите, как столичная вечеринка Baile-bon Russian Style шестилетие отмечала

Полный отрыв! Смотрите, как столичная вечеринка Baile-bon Russian Style шестилетие отмечала

Видео-бомба! Исхудавший Егор Бероев вышел в люди в розовом пальто

Видео-бомба! Исхудавший Егор Бероев вышел в люди в розовом пальто

21. дек
Знаменитый на весь мир своим развратом горбатый мост в Тарту закрыли. Тартусцы разводят руками (2)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогороскопженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьмужчинановый годольгаольга бузовапевицароссиясекссемьясмертьсмотриталлиннтелеведущаяфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees