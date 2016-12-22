Игорь Николаев показал новую «русалку»

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Игорь Николаев опубликовал фотографию, на которой заснято его выступление на сцене. Компанию популярному исполнителю составила певица Нюша.

«В сериале «Дельфин и Русалка» – частичная смена актерского состава: новая Русалка – Нюша @nyusha_nyusha С Наступающим!) ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА (музыка и слова #игорьниколаев ) #неголубойогонек» – так подписал фотографию исполнитель.

A photo posted by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Dec 21, 2016 at 11:16pm PST

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к такому выбору Николаева. В частности, поклонники заявили, что в роли русалки лучше Наташи Королевой никого нет.