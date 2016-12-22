Эстонский астролог рассказала, чего нам ждать от 2017 года!

"В наступающем году, чтобы привлечь удачу и изобилие, нужно использовать энергию Юпитера, которая будет дарить гармонию и красоту, перейдя в знак Рыб", – говорит известный эстонский астролог Эдда Пауксон. Она отмечает, что следующий год отлично подойдет для преображений: окружите себя красотой, пополните гардероб, внесите изменения в стиль и внешность.

"Любовь и забота друг о друге, сюрпризы от близких, сострадание – все это поможет выбраться из проблем повседневной рутины. Ведь из-за особого положения Сатурна мы, увы, будем склонны к чрезмерной утомляемости, беспокойству, которые неизбежно будут накапливаться", – рассказала Эдда Пауксон журналу Eesti Naine. Астролог порекомендовала в следующем году для поддержания здорового духа записаться на спортивные занятия или, при необходимости, на медицинские процедуры.

«28 января в 2:08 начнется Год петуха по китайскому календарю. В этот раз покровителем 2017 года станет Огненный петух, который даст нам не только силы духа, но и физической энергии для новых начинаний", – обнадежила Пауксон. Дерзаем?!