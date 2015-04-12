Муж Ксении Бородиной показал их семейную идиллию

На своей странице в Instagram Курбан выложил счастливое фото со своей семьей и дочерьми. Под фото восточный красавчик трогательно поздравил малышку с первым юбилеем: «Ровно год назад моя любимая подарила мне этот маленький бриллиант. Девочку с голубыми как небо глазами, которая крепко связала нашу большую семью. Девочку, которая одним взглядом сворачивает мою кровь. Трудно описать то чувство, что я испытываю при слове папа из её уст. Все проблемы и заботы перестают существовать. Мирская суета встаёт на паузу и я тону в её вселенной. Именно такая девочка приходила ко мне в моих отцовских мечтах, именно о такой дочке я просил Всевышнего». Стоит напомнить, что буквально недавно Ксения намеревалась развестись со своим супругом Курбаном из-за многочисленных измен, однако пара воссоединилась и поговаривают, что Ксения в скором времени станет мамой в третий раз, пишет Neformat.co.ua.

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