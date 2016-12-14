Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья

Стирайте брюки более часто. Если в обычных условиях вы надеваете джинсы 4-5 раз перед тем, как бросить их в стиральную машину, то при хождении без нижнего белья это число необходимо свести до двух-трех. Брюки накапливают грязь и запах гораздо быстрее трусов при прямом соприкосновении ткани с кожей, пишет Medikforum.ru.

Готовьтесь к пятнам пота. Нижнее белье поглощает влагу из области полового члена, а без него эту роль будут выполнять брюки. Если они имеют светлую окраску, то пятна будут видны. В этом случае рекомендуется обрабатывать половой член детской присыпкой.

Не носите тесные джинсы. Эти джинсы будут болезненно врезаться в половой член и мошонку всякий раз, когда вы попробуете присесть. Если уж вы решили обходиться без нижнего белья, то носите свободные брюки.

Не меряйте одежду. Дело не в том, что примерочные кабинки недостаточно плотно закрываются. Мерить брюки без нижнего белья это значит подвергать дополнительному контакту с бактериями чувствительную зону мужских половых органов. Вы же не знаете, кто и сколько раз их мерил до вас.

Защищайтесь от трения. При хождении без нижнего белья вам бывает нечем защитить внешний слой кожи от трения об одежду, чтоб может стать причиной болезненных раздражений. Поэтому очень важно наносить перед выходом на улицу немного вазелина или детской присыпки для профилактики трения.