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Песни и пляски!

Соскучились? Экстрасенс Илона Калдре вновь удивит всех в эфире ПБК!

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Как правильно отметить Рождество и Новый год? В чем встречать праздник, что приготовить? Об этом и многом другом расскажет в воскресенье, 25 декабря, гость кулинарного шоу «К столу!» - известный эстонский экстрасенс Илона Калдре! И даже споет рождественскую песню - вместе с ведущими Борисом Горским и шеф-поваром Сергеем Труновым.

«Кухня – это сердце дома!» - считает Илона Калдре. В специальном рождественском выпуске передачи «К столу!» на ПБК экстрасенс расскажет о разных приметах, касающихся кухни, например, о том, как правильно хранить ножи; о том, кто может находиться на кухне во время кулинарного процесса и кто ни в коем случае не должен, а также обо многом другом.

И, конечно, по традиции кулинарного шоу «К столу!» вместе с ведущими программы Борисом Горским и под руководством шеф-повара ресторана Balthasar Сергея Трунова Илона Калдре приготовит рождественский обед - горячее и праздничный десерт.

Илона Калдре приобрела широкую известность после успешного участия в украинской версии телепроекта «Битва экстрасенсов», который показывали и на Первом Балтийском канале. Позже участвовала в проекте «Экстрасенсы-детективы ведут расследование», где способствовала раскрытию многих запутанных преступлений, произошедших в реальности. Увлекается астрологией, пишет картины. Недавно неожиданно для многих Илона Калдре запела - в дуэте с певицей Маргаритой Кустинской.

Специальный выпуск кулинарного шоу «К столу!» с Илоной Калдре смотрите в воскресенье, 25 декабря, в 12:25, на Первом Балтийском канале.

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