Губы уже не «уточкой»: названа самая модная селфи-поза в предстоящем году

Редакторы издания подметили, что популярные в Instagram знаменитости уже в 2016 году начали публиковать селфи с ладонью или пальцами, приложенными к лицу.

Что, по мнению экспертов из глянцевого журнала, станет популярным трендом совсем скоро.

Marie Claire напомнил, что мода на селфи подвержена изменениям: ранее были популярны автопортреты с удивленным выражением лица, с «дакфейсом» (губами, сложенными как для поцелуя), затем в моду вошел «рыбий рот» (приоткрытые губы).

В издании выразили уверенность, что новая тенденция является очень практичной, поскольку с помощью пальцев или руки можно прикрыть недостатки кожи или невыигрышные участки лица. Кроме того, данный тип селфи позволит продемонстрировать красивый маникюр.