Лагутенко и Ёлка потрясающе спели! Ролик к фильму «Елки-5» расстрогал зрителей до слез

В Сети набирает популярность клип на композицию Елки и Ильи Лагутенко, записанную специально к премьере долгожданной картины «Елки-5». В праздничном предновогоднем видео на песню «С любимыми не расставайтесь» показана нарезка сцен из нового фильма. В начале ролика можно услышать отрывок из культовой ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором стихи Александра Кочеткова читают Андрей Мягков и Валентина Талызина.

«Об этом молчать было сложнее всего, потому что это настоящая мечта, которая сбылась. Да еще и под Новый год! В общем, вот нам всем немного волшебства», – поделилась Елка в своем микроблоге.

Пользователи социальных сетей начали бурные обсуждения нового клипа. Часть из них похвалила Елку и Лагутенко. Они также написали, что с нетерпением ждут премьеры работы режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. «Очень красиво! Большое спасибо за потрясающее исполнение», «Фильм, песня – все классно», «Супер. Слушал это семь раз», «Слов нет», «Мурашки побежали. Будет тепло и трогательно», «Уже в предвкушении картины. Спасибо, что поделились», «Душевно, трогательно, тепло и нежно», – писали поклонники Елки.

В то же время другие пользователи интернета выразили недовольство работой знаменитостей и сравнили ее с композицией, представленной на днях Максимом Фадеевым и Наргиз Закировой. «Если бы я не слышал другую версию песни, то, может, мне бы и понравилось», «Ничто не сравнится с творчеством Фадеева и Наргиз. Они исполнили с душой, а здесь я ничего не почувствовал», – обсуждали они.

Напомним, что картина «Елки-5» выйдет в прокат в Эстонии 30 декабря. Главные роли в ней исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина и другие известные актеры, а также видеоблогеры, в том числе Саша Спилберг, Юля Пушман, Валерия Любарская и Елена Шейдлина. Кроме Бекмамбетова, режиссерами новелл, из которых состоит фильм, выступили Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро и Мария Лихачева. В записи саундтрека к «Елкам-5» принимал участие скандальный музыкант Сергей Шнуров. Строчки из его композиции «Начинаем отмечать!» легли в основу слогана ленты.