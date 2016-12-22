Александр Головин: не люблю, когда девушки навязываются

Премьеру пятой части популярного новогоднего фильма «Елки», которая состоится сегодня, с нетерпением ждут многие россияне. В новой картине зрители вновь увидят знаменитую пару – лыжника и сноубордиста. Александр Головин приоткрыл тайну и сообщил, что привычных экстремальных трюков в картине не будет. Артист вновь появится в роли сноубордиста. Актер Александр рассказал в интервью «СтарХиту» о съемках в «Елках», личной жизни, отношении к социальным сетям, а также о самых запоминающихся работах.

— Ты снимался во всех пяти частях фильма «Елки». Не устал еще от своего персонажа?

Я всегда с радостью берусь за этот проект. Сам фильм вызывает хорошие эмоции. Персонажи для нас уже понятные, легко вливаться в работу. С партнером, Александром Домогаровым-младшим, очень легко. Так что если будут снимать шестую, седьмую части, то мы примем участие с удовольствием. Приятно, что некоторые новеллы из фильма уходят, а наши персонажи остаются.

— Пытался привнести что-то новое в своего героя?

Мы хотим с Саньком написать сценарий с нашими персонажами из «Елок» и предложить, но пока нам хватает на площадке импровизации. Жаль, что экшена все меньше и меньше. Если раньше мы катались по перилам, на ванне, то сейчас совсем без экстремальных эпизодов. Мы придумываем, конечно, некоторые варианты, импровизируем. Что-то режиссерам нравится, они это оставляют. На съемочной площадке мы себя чувствуем почти как дома. Работаем уже давно, и группа практически не меняется. Это очень хорошая компания, мне всегда комфортно.

— Твое увлечение экстремальными видами спорта помогает в работе?

Конечно, помогает. Я считаю, что актеры просто обязаны заниматься многим, это всегда может выручить на съемках – вождение, борьба. Мне нравится кататься на сноуборде, вейке, скутерах. Раньше увлекался гонками, но занимал пятые-шестые места, меня это не устраивает.

— Ты не слишком активно ведешь соцсети. Как общается с фанатами?

Для соцсетей вдохновения нет, да и напоказ жить не хочется. Говорят, что личные страницы в Сети - это продвижение. А я пока скидываю только самое интересное и утешаю подписчиков тем, что у меня честный и искренний «Инстаграм». А те, кто хочет со мной общаться, приходят на спектакли. Я всегда после постановок выхожу к зрителям, разговариваю, отвечаю на их вопросы. Мне кажется, что так лучше. А в соцсетях мне иногда задают некорректные вопросы. Например, спрашивают: «Что делаешь?» А я элементарно работаю, учу роль – что мне отвечать? Когда задают какие-то конкретные вопросы, например, как поступить в театральный, что для этого надо, как поработать над мастерством, тогда я даю советы, какие могу.

— Поклонницы, наверное, часто зовут на свидания, пытаются понравиться?

Я на такие сообщения не отвечаю. Когда девушка навязывается, мне становится неинтересно. Нужно же хоть немного знать человека, а сидеть в ресторане с неизвестной мне девушкой, улыбаться и говорить друг другу лестные слова – зачем? Приятно, когда зрители приходят на спектакли, ездят специально на постановки в ближайшие города. А так, я стараюсь ограждать себя от ненормальных людей. Я же все-таки парень - если девочка мне понравится, сам подойду.

— Еще год назад ты утверждал, что не готов к созданию семьи. Что-нибудь изменилось в твоих взглядах на сей счет?

Да, я задумывался, что нужно создать семью, а потом все-таки решил, что мне пока еще рано. Я сам в себе не разобрался, а потому связывать с кем-то свою жизнь не готов. Для меня пример – это мои родители. Они живут много лет в браке. Папа военный, много летал, мы часто меняли место жительства. Это было очень трудно, но мама никогда не бросала его, и я считаю, что это - настоящая любовь.

— Близкие не пытаются подтолкнуть тебя к женитьбе?

Как все нормальные родители, они, конечно, ждут. Мечтают, чтобы уже появилась какая-то постоянная пассия. Я на это отвечаю: «Всему свое время».

— Ты с детства снимаешься в различных проектах. Кто-то замечал за тобой звездную болезнь?

У меня ее не было никогда. Я смотрю на других актеров, как они общаются со всеми, понимаю, что нет смысла «звездить». Но иногда бывает так, что не ты относишься по-другому, а к тебе начинают придираться. Например, мы решили собраться с друзьями, а потом у меня не получается из-за дел приехать, и некоторые говорят: «Ну понятно, зазвездился».

— Прошло десять лет с момента выхода сериала «Кадетство», где ты играл в главной роли. Был ли этот проект значимым для тебя или ты считаешь какой-то другой фильм поворотным в твоей карьере?

Каждый проект, в котором я принимаю участие, воспринимаю как часть себя. Что я могу сказать про «Кадетство»? Мы проработали пять лет, я всю съемочную бригаду воспринимаю как семью. Это хороший сериал, который не портит молодежь. Я старался подружиться со всеми на площадке - операторами, гримерами, каскадерами, пиротехниками. Помню, когда снимали сериал, после смены помогал осветителям собирать все приборы, попутно узнавая, что для чего нужно и как это работает. Со многими мы поддерживаем отношения до сих пор, но, конечно, у всех свои дела, так что общаемся не так часто, как хотелось бы. За то время много чего произошло в моей жизни.