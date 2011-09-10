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Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса

Limon.ee
Limon.ee
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Посвящается всем мужчинам, которые добились секса с помощью обмана и лжи, пишет Soulpost.ru.

Парню, который познакомился со мной возле бара и заставил смеяться до поздней ночи.

Парню, который хотел показать мне свой дом, потому что он только что установил новую гирлянду на своем балконе.

Парню, который схватил меня за руку и поцеловал в лоб, сказав, что я восхитительна.

Парню, который целовал меня так медленно и страстно, что я едва могла дышать.

Парню, который нес меня в спальню и шепнул мне на ухо, что я первая девушка, которая была здесь, с того времени, как он переехал сюда.

Парню, который раздевал меня медленно и сказал мне, как я красива.

Парню, на чью грудь я положила свою щеку, когда мы смеялись и хихикали в постели.

Парню, о котором я думала, что он особенный.

Парню, о котором я никогда ничего не услышe…

Я ‒ девушка, которая показала в ту ночь себя настоящую.

Я ‒ девушка, которая задавала вопросы, потому что была действительно заинтересована, и я девушка, которая была правдива и не боялась делиться историями и опытом из собственной жизни.

Я ‒ девушка, в чьем животе порхали бабочки, когда ты схватил меня за руку.

Я ‒ девушка, чей разум поддался панике, во время нашего пути в спальню.

Я ‒ девушка, которой интересно, другой ли ты.

Я ‒ девушка, которая плотно закрыла глаза и впустила тебя, всего тебя.

Я ‒ девушка, которая смеялась над шутками и ловила каждое сказанное тобой слово.

Я ‒ девушка, которая пошла домой одна.

Я ‒ девушка, которая просидела под горячим душем до 2:30 утра, рыдая.

Я ‒ девушка, которая проверяла свой телефон днями.

Я ‒ девушка, которая послала случайное, но беззаботное сообщение «Ты все еще жив?»

Я ‒ девушка, которая должна была удалить номер, когда была пьяна, чтобы не было соблазна позвонить тебе.

Я ‒ девушка, чье сердце слишком большое, чтобы не разбиться.

Я ‒ девушка, которая любит глубоко и отчаянно.

Я ‒ девушка, которую ты, возможно, с трудом помнишь.

Я ‒ девушка, которую ты не заслужил.

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