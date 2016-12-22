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«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь

Limon.ee
Limon.ee
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Некоторые не могут уснуть из-за стресса на работе, а другие просыпаются в холодном поту от неловких воспоминаний детства, от которых невозможно избавиться. На сайте обмена секретными историями Whisper взрослые поделились своими детскими переживаниями, которые вспоминают по сей день, пишет Soulpost.ru.

«В канун Рождества, когда мне было около девяти лет, я вошел в комнату родителей. Мой отец был прикован наручниками к кровати, а на маме был сексуальный новогодний наряд. Можно с уверенностью сказать, что праздники никогда не были такими же после этого».

«Я обмочился перед своими одноклассниками в начальной школе».

«В три года я вырвала на малыша рядом со мной. Это был мой провал».

«Проснувшись посреди ночи, я должна была сходить в туалет. Я услышала шум душа и направилась в ванную, думая, что там была моя старшая сестра. Оказалось, что это был мой отчим, у нас не было занавески для душа».

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