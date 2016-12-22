«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь

«В канун Рождества, когда мне было около девяти лет, я вошел в комнату родителей. Мой отец был прикован наручниками к кровати, а на маме был сексуальный новогодний наряд. Можно с уверенностью сказать, что праздники никогда не были такими же после этого».

«Я обмочился перед своими одноклассниками в начальной школе».

«В три года я вырвала на малыша рядом со мной. Это был мой провал».

«Проснувшись посреди ночи, я должна была сходить в туалет. Я услышала шум душа и направилась в ванную, думая, что там была моя старшая сестра. Оказалось, что это был мой отчим, у нас не было занавески для душа».