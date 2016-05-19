«Я знала, что он спит с подчиненными, но все равно пошла на это»: женщины рассказали, почему они спят со своим боссом

33-летняя Мишель утверждает, что несмотря на то, что она знала, что ее босс предпочитал романы с подчиненными, она спала с ним, потому что он был очень горяч, пишет Soulpost.ru.

«У моего босса репутация бабника, – сказала она. – В нашем офисе ходили слухи о том, что он переспал по крайней мере с пятью сотрудниками. Я знала, что я получу, прежде чем мы на самом деле занялись сексом. Я понимала, что это будет секс на один раз, и никогда не приведет ни к чему серьезному».

Лиз также переспала со своим боссом, из-за того, что перебрала спиртного на офисном корпоративе. Она сказала, что была подшофе, и после этого им обоим потребовался год, чтобы вернуться к нормальной жизни на работе.

Кэрри, призналась, что она также завела служебный роман, хотя не стесняется этого. Девушка рассказала, что спала со своим боссом в течение двух лет, и он делал ее жизнь разнообразной.

31-летняя Дебби поведала, что занялась сексом с менеджером из мести. «Я полагала, что было бы забавно с ним переспать, а затем бросить, потому что он очень сексуальный. Через две недели после того, как мы в первый и единственный раз переспали, я уволилась».

Но, по словам одной женщины, секс с боссом может иметь счастливый конец. Она до сих пор тайно встречается с шефом, с тех пор как соблазнила его.