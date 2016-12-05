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Кого ждет удача на этот раз?

Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Limon.ee
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Каждый из нас мечтает о богатстве, причем, совсем не о том, которое достается кропотливым многолетним трудом, а которое настигает человека неожиданно, словно в сказке, падая с неба россыпью золотых монет.

Однако на деле лишь единицы могут с гордостью заявить, что они разбогатели, не прилагая к этому особых усилий, пишет Cluber. Оказывается, внезапно стать миллионером может каждый, все зависит от определенного времени и, конечно же, от знака зодиака.

Близнецы

Звезды говорят о том, что весной 2017 года рядом с представителями знака Близнецы появится человек властный и очень обеспеченный. При определенных обстоятельствах он может круто изменить жизнь Близнеца и поспособствовать тому, чтобы однажды утром тот проснулся настоящим миллионером. Однако повезет не каждому Близнецу, а лишь тем личностям, которые приложат усилия и докажут – они заслуживают того, чтобы на них сделали ставку. Самое интересное, что и для своего покровителя человек, рожденный под знаком Близнецы, станет источником неиссякаемой прибыли и обогащения. Именно поэтому если вы родились под этим замечательным знаком и мечтаете о богатстве, с начала года начинайте присматриваться к окружающим обеспеченным людям.

Лев

Представители знака Лев – настоящие игроки, чья азартность порой приводит к плачевным последствиям и полному разорению. Но только не в 2017 году, ведь им управляет Огненная Петуха. Этот год идеален для людей азартных и бесшабашных, которые готовы к серьезным ставкам и при этом имеют железные нервы. Особенная удача в игре будет сопровождать представителей знака Лев – людей отчаянных и всеми фибрами души желающих разбогатеть. Астрологи лишь предупреждают, что удача будет сопутствовать Львам не весь год, а только в период с середины мая по август. Львы, которые в этот период будут рисковать, играя на деньги в покер, ставя ставки на тотализатор или просто играя в лото, имеют самые реальные шансы не просто получить достойный приз, но сорвать джек-пот и по-настоящему разбогатеть.

Водолей

Не секрет, что Водолеи – неуемные фантазеры и придумщики. Для них год 2017 обещает быть особенным. Неуемный характер Огненного Петуха самым благотворным образом скажется на представителях знака Водолей. Начиная с февраля 2017 года, эти личности станут настоящими «генераторами идей», а значит, в их мозге появится такая передовая идея или разработка, которая вмиг прославит этих людей и в одночасье сделает их миллионерами. Причем не стоит думать, будто проснуться богатеем сможет лишь тот Водолей, который занимается научными разработками. Обогатиться может абсолютно каждый, необходимо лишь стремиться к этому и постоянно думать о том, как облегчить и улучшить свою жизнь. Возможно, именно вы совершите то открытие, которое, по сути, будет простое, как все гениальное, но для вас окажется еще и золотым!

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