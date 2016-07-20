Баснословная сумма за треп! После родов Собчак подняла гонорары за корпоративы

Ксения Собчак только-только отпраздновала месяц со дня самого главного события в ее жизни. В середине ноября родился первенец известной журналистки.

Между тем до Нового года остались считаные дни, меньше двух недель. А ведь это самое хлебное время для звезд. За эти золотые во всех смыслах деньки можно заработать на весь год вперед и вообще не выходить на сцену. Средний гонорар популярных артистов и ведущих начинается от 25−30 тысяч евро. Ксения Собчак считается VIP-ведущей. Раньше она в качестве ведущей запрашивала гонорар в 35 тысяч евро за корпоратив (нахождение на сцене в общей сложности в течение 40 минут). Как стало известно Woman’s Day, после появления в ее семье первенца цены Собчак подняла. Более того, интерес к ней возрос.

— Хотят ее увидеть после родов, звонков очень много, – рассказывает директор концертного отдела компании «Кремль концерт», промоутер с 20-летним стажем Сергей Лавров. — Но надо помнить, что одно время они заказы не принимали, не знали, как она себя чувствует, может ли выступать.

Ксения в «Инстаграме» обмолвилась, что собирается в главную ночь года остаться дома. Но, по словам людей, которые делают людям праздник, есть шанс, что планы свои Собчак все же поменяет.

— Сейчас еще можно успеть заказать Собчак на Новый год, и она приедет, – уверен Сергей Лавров. — Полгода назад брала за ведение мероприятия – примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены – если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит в регионы страны. Оставит малыша с бабушкой и уедет, ребенку на памперсы деньги привезет.

Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана 1 февраля 2013 года. Весной 2016-го появились слухи о том, что пара ждет ребенка. Однако ни Ксения, ни Максим не комментировали эту беременность. На последних месяцах все стало очевидным. 18 ноября 2016 года на свет появился сын Собчак и Виторгана.