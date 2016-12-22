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Российская певица требует от актера Жерара Депардье миллион

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У французского актера Жерара Депардье, получившего российское гражданство, явно не складываются отношения с русскими женщинами. 

Недавно артист подал в суд на одну из московских предпринимательниц. А теперь в суд на Депардье подала певица и ведущая Милена Дейнега, передает Woman.

Как сообщается, Дейнега обратилась в Тверской суд Москвы с требованием взыскать с Депардье один миллион рублей (свыше 15 тысяч евро). По словам девушки, актер нанес ей моральный вред, обвинив предпринимательницу Елену Лазареву в исчезновении денег с его счетов.

"Не успев получить гражданство и обжиться в нашей стране, он подаёт в суд на наших женщин. На женщин той страны, которая приняла его, дала ему гражданство и кров в тот момент, когда представители его страны критиковали его, проводили постоянные аудиторские проверки, — заявила Дейнега журналистам Life.ru. — На нервной почве у меня подскочило давление, я чувствую себя морально изнасилованной. Он буквально изнасиловал мне мозг".

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