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Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры

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Накануне 50-летия известный артист решил полностью изменить свою жизнь.

По мнению Куценко, тяжелая актерская стезя губит людей. В данный момент артист подумывает о том, чтобы самому начать снимать фильмы. Гоша поделился с журналистами своими планами на пресс-показе картины Тимура Бекмамбетова "Елки-5" в Петербурге.

"В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году исполнится 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей", – считает Куценко, в фильмографии которого насчитывается более ста картин.

Однако из мира кино Гоше никуда уже не деться. "Я хочу уйти в режиссуру и больше не заниматься  актерством", – цитирует звезду сайт Life.ru. Гоша уже успел посидеть в кресле режиссера. 15 декабря он представил на суд зрителей свой кинофильм "Врач".

"Это рассказ о пяти днях из жизни доктора. Нет прямого сюжета, связанного со мной, но это набор историй, которые я видел и слышал. Фильм я посвятил всем, кого не удалось спасти, и великому труду врачей, в частности нейрохирургов", – рассказал в недавнем интервью новоиспеченный режиссер.

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