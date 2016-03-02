Любовь Успенская удивила новым фото

В Instagram знаменитость выложила фото в гримерке, сделанное перед концертом. Любовь, сидя в кресле в красивом наряде, красит губы. Подписчики артистки не оставили любимицу без шикарных комплиментов, пишет Neformat.co.ua.
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Российская певица Любовь Успенская приятно удивила своих подписчиков.
В Instagram знаменитость выложила фото в гримерке, сделанное перед концертом. Любовь, сидя в кресле в красивом наряде, красит губы. Подписчики артистки не оставили любимицу без шикарных комплиментов, пишет Neformat.co.ua.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!
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