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Любовь Успенская удивила новым фото

Limon.ee
Limon.ee
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Российская певица Любовь Успенская приятно удивила своих подписчиков.

В Instagram знаменитость выложила фото в гримерке, сделанное перед концертом. Любовь, сидя в кресле в красивом наряде, красит губы. Подписчики артистки не оставили любимицу без шикарных комплиментов, пишет Neformat.co.ua.

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