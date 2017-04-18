«Ленинград» возвращается в Таллинн, а у нас есть билеты для вас!

«Ленинграду» исполняется 20 лет, а значит, все будет по-взрослому! Программа 20-летия пока держится в секрете, но «Ленинград», как никто другой, знает, как давать жару на сцене. Поэтому сомневаться не приходится — концерт будет фееричным.

«Ленинград» можно любить или ненавидеть, но равнодушным он точно не оставляет. К юбилею группа пришла на пике творческой формы, один за другим создавая хиты, каждый их которых успешнее предыдущего. «Ленинград» прошел путь от питерского клубного арт-проекта до самого востребованного игрока на российском музыкальном рынке.

«Ленинград» обязательно нужно слушать вживую! Их концерты - это всегда страсть, огонь и провокация. Самым большим грехом для артиста лидер коллектива Сергей Шнуров считает обман зрителя и «работу на отвяжись», поэтому каждое выступление он превращает в залихватский перформанс.

ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ! Дорогие друзья, портал LIMON.EE начинает розыгрыш билетов на концерт группировки «Ленинград». Розыгрыш будет проходить на официальной страничке нашего портала в Facebook до 5 мая! Торопитесь!