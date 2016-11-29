Вы готовы выиграть ВИП-билеты на «Танцевальный рай», где выступит группа VIRUS? Жмите скорее, игра уже идет!

Закружил, околдовал и вот настал – «НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ по-русски», где главным сюрпризом ночи станет выступление популярной российской танцевальной группы ViRUS!

В эту особенную праздничную ночь вас ждут невероятные сюрпризы:

Дед Мороз и Снегурочка проводят в мир чудес и волшебста, где совершится главное событие - для вас выступит легендарная группа ViRUS (Россия)!

В 1999 году все узнали о появлении группы ViRUS! Зажигательная музыка и звонкий голос звучали из каждого уголка, вызывая у людей море позитивных эмоций. Артисты точно знают и чувствуют, что вам нужно! Они говорят с вами на одном языке! Их песни понятны всем. Это ностальгия и реальность. Это всегда весело. Это тот самый ViRUS!

В программе вечера только хиты:

“Ты меня не ищи“,

“Ручки”,

“Попрошу тебя“,

“Девчонка“,

“Все пройдет“,

“Братишка“,

“Счастье“,

“Полёт“,

“Весна“,

“Новый Год“ и многие другие.

Специальное новогоднее танцевальное шоу из Санкт-Петербурга порадует гостей, где cексуальные топлес-снежинки унесут в сладостный мир грез, а обворожительные ангелы-воздушные акробаты достанут заветную звезду с неба!

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Лавина январского снега, хоровод вокруг праздничной ели, золотистые брызги шампанского, подарки и угощения, множество фантастических костюмов и настоящее веселье – все это задор настоящего новогоднего праздника!

Не пропусти и ты новогодний разгуляй – будь на месте!

99 процентов русской музыки!

Искусители вечера — DJ Bell и DJ Peterson.

Двери клуба открываются в 23:00.

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов теперь есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Bходной билет 35 €, девушкам до полуночи 20 €, ВИП-билет 70 €.

ВНИМАНИЕ! Продажа билетов по льготной цене (самым быстрым скидки до -30 процентов) во всех кассах Piletilevi.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли.

Внимание! Теперь каждую субботу на музыкальном канале SEITSE в 17.00 ваши любимые музыкальные клипы в телепередаче "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ" (повтор передачи по понедельникам в 21.00).

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ ВИП-БИЛЕТОВ!

Для участия в розыгрыше трех комплектов по два пригласительных на вечеринку "Танцевальный рай", отправляйте письмо на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово ВИРУС, а в тексте сообщения напишите свое имя и номер телефона. Розыгрыш состоится четвертого декабря. С победителями свяжемся по телефону или электронной почте! Удачи в игре!