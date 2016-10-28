Самый лучший день! Сегодня мы начинаем розыгрыш билетов на концерт Григория Лепса в Таллинне

В честь своего 55-летия легендарный исполнитель даст большой сольный концерт, где исполнит свои суперхиты и песни из нового альбома! Каждое его выступление с нетерпением ждут тысячи поклонников, а праздничный концерт обещает стать по-настоящему грандиозным музыкальным событием!

Григорий Лепс — певец с немыслимой харизмой и энергетикой. Удивительный по тембру и диапазону голос, неподражаемая экспрессия исполнения и наполненные глубоким смыслом песни — вот то, что делает творчество артиста действительно уникальным. Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный. Когда Григорий Лепс появляется на сцене, весь зал превращается в единое сплоченное пространство, эмоциями которого искусно управляет этот потрясающий артист.

Григорий Лепс/ Pressifoto

Григорий Лепс один из тех исполнителей, который может позволить себе творческие эксперименты, его песни сложно ограничить какими-то конкретными стилистическими или тематическими рамками. Праздничный концерт не обойдется без премьер — Григорий Лепс исполнит совсем новые композиции, но обязательно прозвучат и любимые хиты артиста, без которого его просто не отпустят со сцены!

Не упустите уникальную возможность вместе отметить 55-летие любимого певца 17 марта в Tondiraba! Билеты в продаже во всех кассах Piletilevi.

ВНИМАНИЕ! Сегодня мы начинаем розыгрыш билетов на таллиннский концерт Григория Лепса. Торопись! Розыгрыш проходит на официальной страничке Limon.ee в FACEBOOK.

В прекрасный день, 8 марта, мы объявим имя победителя! Дамы, сделайте себе, а мужчины – своей любимой прекрасный подарок в женский день.

Удачи в игре!